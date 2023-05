A14 | Autostrade per l' Italia | corteo di auto festeggia riapertura tre corsie dopo intense lavorazioni notturne della task force del gruppo

Certo, il lavoro per 'elettrificare' leè ancora molto lungo e tanto deve essere ancora ...Nord Autostrada A12 Genova - Roma - Civitavecchia Autostrada A13 Bologna - Padova Autostrada......di auto ha riaperto al traffico all'alba di oggi anche le tre corsie dellatra Faenza e Forlì, grazie all'imponente piano di attività portato avanti ininterrottamente dalle squadre di...PINETO. Tornano le chiusure notturne a ripetizione sull'nel tratto all'estremità sud della provincia teramana e i sindaci di Silvi e Pineto alzano la ... la societàper l'Italia ha ...

A14 Bologna-Taranto: riaperto il tratto tra Faenza a Forlì BolognaToday

A causa dell’alluvione che ha colpito e sta colpendo tutt’ora vaste zone di Emilia Romagna e Marche, Autostrade per l’Italia ha disposto la momentanea chiusura della A14 nelle tratte interessate… Legg ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Nelle prime ore della mattina sono tornate pienamente percorribili tutte le corsie dei 200 chilometri della rete gestita da Autostrade per l’Italia in Emilia Romagna, colpi ...