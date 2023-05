(Di martedì 23 maggio 2023) Tutte le novitàin arrivo. Cambio di design per il purificatore, pensato più che altro per gli spazi commerciali. Ilha un profilo molto più sottile e la, Submarine, è una novità assoluta....

In, ogni anno in Italia, sono 2.200 le nuove diagnosi tra bambini e adolescenti. 'Affinché si ...sono effettivamente esposti all'inquinamento atmosferico Per rispondere a questa domandaha ...... sul secondo, che abbiamo provato, sappiamo. L'azienda ci ha fatto sapere che i dettagli ... 2 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo Notizie RelazionateArticolo Recensione...... ricercatrice in microbiologia di- Questo significativo aumento del numero di persone che ... impiegherebbero più tempo e attenzione durante le pulizie avantaggio del loro benessere".

A tutto Dyson: il nuovo robot aspirapolvere passa sotto ai mobili e arriva la spazzola lavapavimenti DDay.it

Dyson torna nel settore degli aspirapolvere robot, con il suo nuovo modello di ultima generazione, battezzato Dyson 360 Vis Nav, che promette un’aspirazione sei volte più potente dei concorrenti.Robotica, rilevamento, intelligenza, sono tutte aree che vengono tipicamente ritenute "tecnologia del futuro", ma da tempo in Dyson sono parte integrante dello sviluppo dei prodotti. I nostri ...