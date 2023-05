A Seriate mostra dedicata a Piero Brolis

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 maggio 2023). Un’importante, allestita alla Sala Virgilio Carbonari fino al 3 giugno, riaccende i riflettori sullo scultore e medaglista bergamasco di cui nel 2020 ricorreva il centenario della nascita. Il presente evento era stato infatti programmato per il 2020, ma le vicende legate alla pandemia di covid19 ne avevano determinato il posticipo. Si tratta di una rassegna di tutto rilievo, che affianca a una trentina di sculture circa 60 disegni, grafiche e pitture, tutte collegate dal medesimo trait-d’union: il mondo femminile così come visto e pensato da, un femminile che si declina in termini di grazia, armonia, sensibilità, ma anche di forza, determinazione e complessità psicologica. Il titolo, “L’immaginazione del ...