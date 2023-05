A Meta è stata contestata la violazione dell’articolo 46 del GDPR

(Di martedì 23 maggio 2023) L’indagine (che ha origini molto lontane nel tempo) che ha portato alla maxi-sanzione nei confronti diper il trasferimento dei dati dei cittadini europei iscritti alle sue piattaforme verso gli Stati Uniti, si fonda su uno dei principi che sono alla base del Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali: il comma 146 del. Questo riferimento normativo viene citato più volte all’interno delle 222 pagine redatte dal Garante della Privacy irlandese che ha agito a nome dell’Europa, dato che la holding di Mark Zuckerberg ha la sua sede nel Vecchio Continente proprio a Dublino. LEGGI ANCHE > Da Schrems fino agli 1,2 miliardi: la storia della maxi-multa controPer comprendere meglio le ragioni di questa sanzione – la più alta multa mai comminata da una Autorità nei confronti di ...

CRISTINA SCUCCIA: Fa finalmente quello per cui èingaggiata (e, immaginiamo, profumatamente pagata): ovvero coming out. È un coming out a metà, ma già qualcosa. Si dice innamorata, indica luogo e tempi della persona che le ha rapito il cuore, ...I partecipanti sono cresciuti costantemente dal 2011, anche se quest'anno, complice l'aumento dei prezzi dovuto all'inflazione, c'èuna evidente battuta d'arresto: da tremilaquattrocento a ...L'operazione è avvenuta a metà della scorsa settimana, ma soltanto ora èannunciata ufficialmente. Secondo Del Castillo, le foglie erano destinate al traffico di droga e alla loro vendita ...

Meta è stata multata per 1,2 miliardi di euro per aver violato il regolamento europeo sulla privacy Il Post

Batosta per Meta. L'azienda di Mark Zuckerberg è stata colpita da una multa record di 1,2 miliardi di euro decisa dal principale regolatore della privacy nell'Unione europea. Il colosso del web è ...Cosa significa, a livello pratico, che Meta deve smettere di inviare i dati dei cittadini Ue in Usa E quali sono gli step previsti nei prossimi mesi