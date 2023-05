5 varianti dello squat che ti faranno fare il salto di qualità

Leggi su gqitalia

(Di martedì 23 maggio 2023) Glisono sicuramente gli esercizi tra i più odiati in palestra, ma lo loro utilità è comprovata: sono tra i pochi esercizi che permettono di sviluppare i muscoli delle gambe in maniera efficace. Un esercizio di facile esecuzione, in grado di garantire degli ottimi risultati senza dover utilizzare pesi o attrezzature da palestra egli esercizi dovunque. Inserire gli affondi in una routine di allenamento è necessario se aspiriamo a un fisico forte, asciutto e ben proporzionato. Il problema quando si allenano le gambe è non dimenticare mai che alcuni esercizi possono causare o peggiorare guai alla schiena e alle ginocchia. È quindi importante trovare un modo sostenibile perlavorare la parte inferiore del corpo, soprattutto perché si tratta del gruppo muscolare più grande, che oltre alle cosce comprende i tendini del ...