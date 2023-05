23 maggio 2007 – Milan-Liverpool 2-1 in finale di Champions League | Video

Secondo lo studio dei tabulati telefonici, il 3Brueckner era nei pressi dell'Ocean Club di Praia da Luz, la struttura turistica dove la famiglia McCann trascorreva le ferie e dal cui ...Dopo anni di stallo, riprendono oggi, marted 23, le ricerche della piccola Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa il 3del, all'et di 3 anni, da Praia da Luz. La piccola, giova ricordare, stava trascorrendo le vacanze su quella spiaggia della costa dell'Algarve, in Portogallo, con la famiglia: mamma Kate , ...Con questo atto, in vigore dal 1al 31 ottobre, si avvia la campagna di protezione e ... necessaria per tutelare la salute pubblica in considerazione del fatto che in Italia nele nel 2017 ...

23 maggio 2007: dopo Istanbul c'è Atene. Inzaghi firma la settima Champions League del Milan TUTTO mercato WEB

Riprendono le indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni sparita il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura nella frazione di ...In Portogallo riprendono le ricerche di Maddie McCann, scomparsa il 3 maggio del 2007 in Algarve. La bambina, che allora aveva tre anni, era sparita mentre ...