23 maggio 1999 – Perugia-Milan 1-2 e vittoria del 16° Scudetto | Video

Perché due partite importanti di quasi 25 anni fa spiega qualche cosa del calcio di oggi, a distanza di una settimana il Parma di Alberto Malesani (con in rosa campioni quali Juan ...L'evento sarà mandato , 23, su Canale 5 alle 21.20. ' Al Bano - 4 volte 20 ' è una serata ... I pezzi del disco risalgono al 1998 -e non è stato previso alcun lancio per il lavoro né in ......della Spd - alle elezioni del 15scorso, il partito ecologista ha raccolto un misero 11,9%, con ben 5,5 punti percentuali in meno rispetto a quattro anni fa: è il peggior risultato dal, ...

24 maggio 1999: presentato il cortometraggio per ricordare la ... Cronache Salerno

Vi ricordate l 'hip hop dei Gemelli Diversi Alle soglie del Duemila, l'allora neonata band milanese composta da Thema, Strano, Grido e dj THG partecipava col brano "Ciò che poteva essere" alla kermes ...Si rinnova l’appuntamento internazionale per gli yacht a vela classici e d’epoca: la 22ma edizione dell’Argentario Sailing Week, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 giugno ...