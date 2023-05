22 Maggio 2023 – Sale la preoccupazione per default Usa Il Tesoro scrive al presidente della Camera McCarthy

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 23 maggio 2023) La segretaria alUsa, Janet Yellen, ha ribadito con una lettera alladei rappresentanti la necessità di trovare in fretta un accordo che consenta di alzare il tetto del debito federale, evitando così unche potrebbe verificarsi già dal primo giugno. Lo staff di Jack Smith, il consigliere speciale che sta portando avanti le indagini del dipartimentoGiustizia in merito ai documenti classificati ritrovati la scorsa estate nella residenza privata di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, ha inviato mandati di comparizione alla Trump Organization. Ha chiesto informazioni in merito alle attività imprenditoriali dell’exdegli Stati Uniti in una serie di Paesi stranieri. La Banca centrale argentina (Bcra) ha messo oggi in circolazione una banconota da 2000 pesos. Pochi ...