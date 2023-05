10 anni senza Don Gallo | il ricordo di Piero Pelù

Leggi su lopinionista

(Di martedì 23 maggio 2023) FIRENZE – “Donsalì sul palco e disse: «Ragazzi, fate pure sesso ma fatelo protetti, ho visto troppa gente morire per l’AIDS!» e tirò fuori una scatola di preservativi per rompere il tabù che la chiesa di Wojtyla aveva professato contro il sesso fuori dal matrimonio. Anche questo era Don Andrea, classe 1926, staffetta partigiana nel 1944-45 e poi prete di strada per salvare le anime di tutti i diversi del mondo. Io gli ho dedicato una canzone: “Un angelo senz’ali, con il suo toscano in bocca, no, non s’incontra per caso, perché è lui che ti fa la posta.. Vuole parlare, non può aspettare, mi dice: amore entra e stacci bene nel mio mondo, entra e stacci bene nel mio mondo”. Il Donga ha scritto dei libri stupendi come “Angelicamente anarchico”, “Sopra ogni cosa”, “Se non ora, adesso” e “Come un cane in chiesa”: io invito tuttt a leggerli ...