Zeekr 001 WE | la cinese elettrica da 1 000 km di autonomia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Autoda 1.000 km dicon una carica completa. Questo è il biglietto da visita di001 WE , modello del Marchio del Gruppo Geely , che annuncia la prestazione, ottenuta nel ...

Auto elettrica da 1.000 km di autonomia con una carica completa. Questo è il biglietto da visita diWE , modello del Marchio del Gruppo Geely , che annuncia la prestazione, ottenuta nel ciclo di omologazione CTLC, protocollo cinese meno 'severo' dell'Europeo WLTP. Che siamo davvero 1.000 ...Un grande attore, in via di espansione soprattutto con l'avvento dell'auto elettrica, ed infatti, il nuovo brand cinese, rappresenta la punta di diamante dell'offerta, posizionandosi nella ...Per quanto riguarda l'Europa, entro la fine del 2023 è atteso l'arrivo di un'altra cinese da record, laWE , che promette un'autonomia di oltre 1000 chilometri, mentre Porsche punta a ...

Zeekr 001 WE, l'elettrica da 1.032 km di autonomia: caratteristiche, foto, uscita, prezzo - Quattroruote.it Quattroruote

Zeekr 001 WE, la cinese elettrica da oltre 1.000 km di autonomia. Il Marchio di Geely arriverà in Europa a fine 2023.Berlina coupè super tecnologica con un’autonomia da record. Scopriamo il nuovo modello Probabilmente conoscete Geely, il colosso dell’ automotive cinese che da qualche anno si è avvicinato al mercato ...