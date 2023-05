Zazzaroni | «Marotta non riteneva giusto Inzaghi Lui resiliente»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ivanparla della situazione di Simoneall’Inter e del futuro del tecnico sulla panchina nerazzurra su Pressing. RAPPORTI – Ivandescrive i rapporti tra dirigenza e allenatore in casa Inter: «non sopportava Conte, ma ha dovuto mangiare m… per un po’ di anni vincendo anche lo Scudetto.ha fatto tre finali di Champions League tra Juventus e Inter, può darsi che in un certo periodo potesse individuare non l’allenatore ideale per gestire la situazione inè stato talmente bravo, educato eche ha portato la squadra in due finali diverse. Questo rientra nei ruoli dei due uomini». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...