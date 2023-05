(Di lunedì 22 maggio 2023) In occasione del Discover2023, l’azienda estendee debutta sul mercato con un’ampia gamma di prodotti AioT In occasione dell’evento di lancio europeo “Discover2023”, tenutosi oggi a Milano, l’azienda annunciaprodotti AIoT per migliorare laexperience dentro e fuori casa. Tra le novità presentate quattroprodotti per l’aspirazione,E10, S10, E12, S12, S10+ e X10;Air Fryer Pro 4L;Electric Scooter 4 e 4 Lite, che ampliano l’offerta dei prodotti dedicati allamobility ePad 6, il tablet all-in-one, potente e versatile, ideale per ...

Xiaomi: esteso l’ecosistema Smart Life con nuovi Robot Vacuum tuttoteK

