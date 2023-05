Xiaomi Civi 3 | un video teaser svela il design e le opzioni di colore

(Di lunedì 22 maggio 2023)è ormai pronta a rilasciare il prossimo 25 maggio il suo attesissimo smartphone3. Quest’oggi, prima della data di presentazione, la società ha rivelato in via ufficiale immagini promozionali del dispositivo che mostrano ildel telefono insieme a quelle che saranno ledi. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Il produttore cinese ha pubblicato unin cui è statoto il display frontale del prossimo3, mostrando una forma di pillola per quanto riguarda la configurazione della fotocamera frontale. Ilospita due impressionanti sensori selfie da 32MP, offrendo agli utenti la ...

3 sarà presentato in Cina il 25 maggio alle 14.00 del fuso orario locale . Le caratteristiche dello smartphone ufficialmente rivelate non sono molte: si ha la fotocamera da 50 Megapixel ...Le immagini di3 rivelano che avrà una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), e sotto l'isola della fotocamera di forma circolare sarà presente un ...rilascia un nuovo poster per lo smartphone3, che rivelerà il design, con il lancio ufficiale previsto per il 25 maggio.ha annunciato la data di lancio del suo nuovo smartphone, lo3 , destinato al mercato ...

Xiaomi CIVI 3, il nuovo mediogamma BELLISSIMO del brand cinese Telefonino.net

Da Xiaomi arriva la conferma della data della presentazione del nuovo smartphone di fascia media Civi 3. Che da noi sarà probabilmente noto come Xiaomi 14 Lite. Assieme a questo è stato anche ...Xiaomi ha confermato oggi la data di lancio dello smartphone Civi 3, che avverrà il 25 maggio per quanto riguarda il mercato cinese. Questo dispositivo di fascia media, focalizzato sul design, sarà di ...