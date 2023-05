Xi ci punisce se usciamo dalla Via della Seta? Un debunking

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 maggio 2023) Al summit G7 di Hiroshima, in Giappone, i leader hanno ribadito l’importanza di rendere le economie dei loro Paesi resilienti e sicure, proteggendole da pratiche coercitive. “Lavoreremo insieme per garantire che i tentativi di strumentalizzare le dipendenze economiche, costringendo i membri del G7 e i nostri partner, comprese le piccole economie, a conformarsi e a sottostare, falliscano e subiscano conseguenze”, si legge in una dichiarazione congiunta su resilienza e sicurezza economiche. I leader hanno anche annunciato una Piattaforma di coordinamento sulla coercizione economica, “pensata per aumentare la nostra capacità di valutazione e di preparazione collettiva, la deterrenza e la risposta alla coercizione economica” e per promuovere “la cooperazione con i partner al di fuori del G7”. Non sono mancate critiche. Difendere le economiche, da chi?Cina, è chiaro, ...