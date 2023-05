Xavi | “La Spagna non è razzista ma ci sono atti di razzismo Mondo del calcio non

D'accordo in parte il tecnico del Barcellona,. "Lanon e' razzista, ma il calcio e' l'unico mestiere in cui l'insulto e' accettato, ne so qualcosa io chiamato di continuo 'figlio di...': ..."Lanon è un paese razzista". Anche, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida al Valladolid sul problema razzismo indopo ciò che è successo a ...Ha parlato dellacome di un paese razzista.: "Non credo che dobbiamo arrivare al punto di dire che laè razzista o che LaLiga è razzista. Ma ci sono stati atti di razzismo. Ed è ...

BARCELLONA, XAVI: "VINICIUS SPAGNA NON È RAZZISTA MA BASTA INSULTI" - Sportmediaset Sport Mediaset

"La Spagna non è un paese razzista". Anche Xavi, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida al Valladolid sul problema razzismo in Spagna dopo ciò che è successo a ...Prima la rissa in campo, poi le offese razziste dagli spalti. Da tutto lo stadio. Ennesimo episodio durante una partita di Liga, al centro di tutto ancora Vinicius Jr, la stella del… Leggi ...