WWE | Si fa strada l’ipotesi di legalizzare le scommesse sui match?

(Di lunedì 22 maggio 2023) La WWE stava attivamente perseguendo la legalizzazione dellesui suoi, avvalendosi dei servizi della società di revisione contabile Ernst & Young. Gli Stati del Michigan, del Colorado e dell’Indiana sono stati identificati come le principali aree di interesse. Attualmente, però, non sono ancora riusciti a fare progressi in tal senso. Voci di corridoio Secondo rumor, la possibilità di autorizzare lesugli incontri ha suscitato qualche preoccupazione, ma si è spenta abbastanza in fretta perché è molo difficile da realizzare. È stato anche notato che i talenti non sono stati informati di questo potenziale cambiamento, molti sono rimasti sorpresi da alcuni dettagli che sono stati delineati. In particolare, c’erano preoccupazioni riguardo al fatto che i risultati degli incontri non venissero resi ...

...davvero fortunato a lavorare con persone molto qualificate che mi hanno aiutato a migliorare in... Andavano tutti per la propriaseguendo la loro storyline, quindi questa volta non ci siamo ...Per Entertainment Weekly, l'ex superstar delladiventata attore e attualmente in sala con Fast ... ha detto Cena, ' Le riprese di Fast X si svolgevano letteralmente dall'altra parte della......davvero fortunato a lavorare con persone molto qualificate che mi hanno aiutato a migliorare in... Andavano tutti per la propriaseguendo la loro storyline, quindi questa volta non ci siamo ...

Mauro Corona - Cartabianca - 16/05/2023 YouTube

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ecco i match e segmenti che la WWE ha annunciato per l'ultima puntata di SmackDown prima di Night of Champions ...