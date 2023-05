(Di lunedì 22 maggio 2023) La WWE introdurrà un nuovo titolo mondiale il prossimo sabato a Night Of Champions: infatti, il vincitore del match tra Seth Rollins e AJ Styles, sarà coronato nuovoChampion. Come ben sappiamo, questo nome affonda le sue radici nel lontano 2002, quando a introdurre la cintura fu Eric Bischoff, per ovviare all’assenza di un campione mondiale in quel di Raw. Sostanzialmente, la stessa situazione si è riproposta 21 anni dopo, ma la compagnia sembra intenzionata a “mantenere” la storia della cintura. La precisazione Secondo quanto riportato da BWE, la WWE ha deciso che il nuovoChampion verrà aggiunto alla lista di campioni che si sono succeduti fino al ritiro della cintura, ovvero il 2013. In questo modo, la storia del titolo verrà mantenuta intatta:“Il nuovo WHC avrà la ...

...davvero fortunato a lavorare con persone molto qualificate che mi hanno aiutato a migliorare in... La risposta è: 'Vedi il dipinto dietro di te Mi piace pubblicare le immagini come fossero un ...... già noti ai più per i lavori portati avanti su serie come NBA 2K e2K . Per l'esperta software ... considerata anche l'utenza di riferimento, sarebbepreferibile una progressione più lineare, ...Sabato scorso la star del calcio èreintegrata nel Psg dopo aver scontato una sospensione di ... oltre che eventi, e insieme al Qatar è entrata a far parte del calendario della Formula 1 nel ...

WWE: E’ stata fatta chiarezza intorno allo status del World Heavyweight Championship Zona Wrestling

Dopo aver assunto il controllo creativo della WWE ormai diversi mesi fa, in seguito al ritiro di Vince McMahon, Triple H ha deciso di riportare in compagnia diverse Superstar che erano state licenziat ...