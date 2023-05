WTA Strasburgo 2023 | risultati 22 maggio | avanza Clara Burel | fuori Alizé Cornet

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) E’ proseguito il primo turno del torneo Internationaux de Strasbourgdi tennis, di categoria WTA 250, in corso a, in Francia: si sono disputati dieci incontri, ma i sedicesimi si completeranno domani, quando scatteranno anche gli ottavi. Non ci sono azzurre in gara. Il derby russo premia Anastasia Pavlyuchenkova, che elimina la connazionale Angelina Gabueva per 6-3 6-1, mentre la bulgara Viktoriya Tomova rimonta la transalpinaper 3-6 6-4 7-5, infine la statunitense Lauren Davis regola la transalpina Sarah Iliev per 7-5 6-0. La tedesca Anna-Lena Friedsam liquida la cinese Zhang Shuai per 6-0 6-0, mentre la statunitense Emma Navarro supera la ceca Tereza Martincova per 6-2 6-3. La transalpinapiega la romena Sorana Cirstea per 7-6 7-5, mentre ...