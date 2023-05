Wta Strasburgo 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 21 al 27 maggio sulla terra rossa. Le due teste di serie più alte sono la ceca Karolina Pliskova e la polacca Magda Linette. Occhi puntati anche su Elina Svitolina, che punta a tornare in alto dopo lo stop di oltre un anno per la gravidanza. L’unica azzurra al via è invece Jasmine Paolini, protagonista di un ottimo cammino a Firenze. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV Iltotale dell’evento che si svolgerà in Francia è di €239.570, con la vincitrice che porterà a casa €31.620 e anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.WTA 250 ...