Whatsapp ora permette di modificare i messaggi già inviati. A una condizione…

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 maggio 2023) Cambiamenti in arrivo su. Il popolare servizio distica ha annunciato una nuova opzione con cui si potrannodopo averli. La novitàrà agli utenti di cambiare il contenuto deigià spediti in una chat. Il limite: ci saranno solo 15 minuti per il ripensamento. In un post pubblicato su Facebook, Mark Zuckerberg, ceo di Meta (che controlla), ha spiegato con un’immagine in allegato il cambiamento. La modifica è stata inclusa per dare la possibilità di correggere errori di ortografia. In una delle frasi scritte da Zuckerberg per illustrare l’esempio si legge “Beast of luck” (“Bestia della fortuna”), mentre nell’altra “Best of luck” (“Ti auguro il meglio”). Una lettera che cambia il ...