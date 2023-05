WhatsApp | arriva l’opzione per modificare i messaggi inviati entro 15 minuti

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una novità attesa da tempo. Da oggi sarà possibiledianche dopo il loro invio. Lo ha annunciato il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, che ha pubblicato sul profilo ufficiale una breve spiegazione dell’aggiornamento. Per cambiare uno sarà sufficiente premere sul testo e scegliere “modifica”,15dall’invio. Trascorso il limite icontinueranno a non essere modificabili. Disponibile finora ai beta tester, la novità sarà disponibile a tutti gli utenti in base alle versioni scaricate.