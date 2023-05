VXL | un blogger rossonero ricorda | ‘Lo scudetto del centenario’ | Serie A

(Di lunedì 22 maggio 2023) 2023-05-21 23:51:00 Fermi tutti! Unoinaspettato, all’ultima giornata, con un punto di vantaggio sulla Lazio, quello della stagione 1998/1999, arrivato con un modulo inconsueto per la storia del Milan e con in panchina Alberto Zaccheroni. IlAngel AMARCORD ne parla nel seguente articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/101409 VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione “Bar VxL”, dedicata agli articoli ...

Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...

VXL, un blogger rossonero ricorda: 'Lo scudetto del centenario' Calciomercato.com

Uno scudetto inaspettato, all'ultima giornata, con un punto di vantaggio sulla Lazio, quello della stagione 1998/1999, arrivato con un modulo inconsueto per la storia del Milan e con in panchina Alber ...Dopo 2549 giorni Paul Pogba ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la Juventus nella gara contro la Cremonese. Doveva essere una giornata di festa per il francese, ma dopo ventiquattro minuti l' ...