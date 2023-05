Voto fuorisede | scontro tra maggioranza e opposizione sull’iter Ma il rischio è che l’ok non arrivi in tempo per le Europee

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una manovra simile lal’aveva fatta in commissione Giustizia, sempre a Montecitorio, approvando degli emendamenti che andavano a modificare il disegno di legge sulle detenute madri presentato dal Partito democratico. I Dem, lo scorso marzo, decisero di ritirare le proprie firme, facendo decadere il provvedimento, poiché gli interventi dei deputati di centrodestra stravolgevano la natura della proposta. Adesso, è in commissione Affari costituzionali che il blitz dellaè andato a incidere su un altro progetto di legge presentato dall’. A prima firma della deputata Pd Marianna Madia, il testo prevede nuove regole per consentire l’esercizio diai cosiddetti: studenti o lavoratori precari che, per un periodo transitorio, si trovano lontani dalla propria ...

In questo senso non si capisce il motivo di dare una delega in bianco senza garanzie a un governo che si è già espresso con forti perplessità rispetto alse non nel senso di affossare ...Partecipano fra gli altri: Marianna Madia, Luana Zanella, Valentina Grippo, Vittoria Baldino, Riccardo Magi. Registrazione video della conferenza stampa dal titolo ": centrodestra blocca la legge" che si è tenuta a Roma mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 10:00. La conferenza stampa è stata organizzata da Partito Democratico. Tra gli argomenti ...In una conferenza stampa le opposizioni si sono scagliate contro i rallentamenti per l'approvazione del disegno di legge a firma della deputata Marianna ...

Voto fuorisede, scontro tra maggioranza e opposizione sull'iter. Ma il ... Open

La maggioranza alla Camera ha approvato una legge delega al governo sul voto ai fuorisede. Significa che ora la palla tornerà all’esecutivo di Giorgia Meloni, e i tempi per avere una legge che ...“Anche alle prossime, imminenti elezioni amministrative i siciliani che si trovano fuori dalla Sicilia per motivi di studio, di salute o di lavoro non avranno diritto di voto. È ora di dire basta, ...