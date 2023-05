Vomero | comitato denuncia | “Cumuli di rifiuti in strada | il Comune si attivi” La protesta del padre di un disabile

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCassonetti stipati all’inverosimile,disul marciapiede: scatta laaldi Napoli, per la mancata raccolta. Succede al, tra via Caldieri e via Rossini. Venerdì scorso il presidente delSan Martino, Franco Di Mauro, ha inviato una pec agli assessori Laura Lieto (decoro urbano), Vincenzo Santagada (igiene urbana), alla presidente della quinta municipalità, Clementina Cozzolino e all‘Asia. La mail ha allegato alcune foto, risalenti al tardo pomeriggio di quel giorno. “Descrivono una condizione inaccettabile – scrive Di Mauro – sotto il profilo del decoro e dell’igiene urbana. Ancora più inaccettabile all’indomani dell’annuncio delle tariffe Tari”. In ogni caso, le immagini “no l’inefficienza ...

La manifestazione nata dalla collaborazione fra la Municipalità 5 Arenella/, ilCampania per l'UNICEF e il Consiglio Junior, è a tutt'oggi il miglior esempio di partecipazione attiva e ...... sull'inaccettabile situazione che si è determinata, è Gennaro Capodanno, presidente del... solo a gennaio del 2015, per la riqualificazione di una delle più importanti arterie del, via ...'Continua, senza sosta, la scomparsa dei più antichi negozi del, al cui posto, segnatamente nei tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano ,... presidente delValori ...

Napoli, biblioteca Croce: riaprite l’importante presidio culturale del Vomero! Da ricollocare nel polifunzionale di via Morghen o nella “Casa della Socialità” Gennaro Capodanno, presidente del Comitat ...Pavese”, I.C. “Sant'I. di Loyola”, S.S.1°G. “Viale delle Acacie”). La manifestazione nata dalla collaborazione fra la Municipalità 5 Arenella/Vomero, il Comitato Campania per l'UNICEF e il Consiglio ...