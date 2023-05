Volley | Paola Egonu trascina VakifBank sul tetto d' Europa Ora valigie pronte per Milano

Egonu superstar In precedenza Torino aveva applaudito la strepitosa prestazione della nostraEgonu , capace di mettere a terra 42 palloni, trascinando la sua squadra, il VakifBank di Istanbul, ...Nella finale di Torino la fuoriclasse azzurra conquista per la 3° volta, e con tre club diversi, il massimo titolo ...Una prestazione strepitosa e un bottino da record:Egonu ha guidato questa sera la sua attuale squadra, il VakifBank di Istanbul, alla vittoria ... alla Veroa Milano, come ha confermato la ...

Volley, Paola Egonu da record: vince la sua terza Champions League con tre squadre diverse e annuncia il ritorno in ... Open

La prossima stagione Paola Egonu giocherà in Italia, per la precisione per la Vero Volley Milano, una bella notizia per gli amanti del volley ...Paola Egonu ha parlato ai microfoni di Eurosport dopo la vittoria della Champions League: "Sono molto fiera della mia squadra e del lavoro che abbiamo fatto, eravamo lucide e concentrate su ogni pallo ...