(Di lunedì 22 maggio 2023) Ferve il lavoro a Cavalese, cittadina della Val di Fiemme dove è cominciato ildella Nazionale maggiore dimaschile, pronta ad affrontare in settimana l’Olanda (mercoledì 24 maggio ore 21:00) e la Bulgaria (giovedì 25 maggio ore 21:00) in occasione nel DHL Test Match Tournament. Si tratterà di fatto delle prime due gare ufficiali che daranno il La a una stagione internazionale ricchissima di appuntamenti, tra cui spiccano la VNL, gli Europei e le Qualificazioni Olimpiche. Per i due match coach De Giorgi potrà contare un gruppo di 18 atleti, alcuni all’esordio assoluto in azzurro. Saranno invece cinque idelin carica: stiamo parlando dell’opposto Yuri Romanò, del libero Fabio Balaso, del centrale Leandro Mosca e degli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Recine....

"Domani, martedì 23 maggio,l'avventura delle ragazze dellaPalermo nella poule scudetto Under 18 in programma a Vibo Valentia " afferma Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo ...il conto alla rovescia per Italia - Canada , seconda amichevole del DHL Test Match Tournament femminile 2023 di, in programma a Lanciano tra il 22 e il 24 maggio. Dopo aver affrontato ...Gianluca Tomaino •a delinearsi la griglia di partenza della prossima stagione di serie B1 femminile. Il parterre di formazioni che la affronteranno potrebbe contare fino ad otto ...

Volley, inizia il ritiro dell'Italia. Tra i convocati presenti 5 campioni del mondo OA Sport

La schiacciatrice, una degli astri nascenti del volley mondiale, è la sorella di Yuki, che gioca a Milano: "Sono certa che è la soluzione migliore per me" ...Si sono svolte ieri ad Amandola le finali provinciali Under 13 Femminile, le nostre ragazzine terribili hanno giocato la semifinale in mattinata contro le pari età della Recon Rapagnano, partita molto ...