Volley femminile | l’Italia inizia bene il suo cammino! Croazia battuta 3-1 in amichevole a Lanciano

(Di lunedì 22 maggio 2023)con una vittoria il cammino stagionale del: la squadra di Mazzanti batte 3-1 lanel primo incontro del DHL Test Match Tournament 2023 aal termine di un match giocato a sprazzi ma, viste le possibili controindicazioni del debutto, tutto sommato soddisfacente. Questo il sestetto della: Deak, Dijana, Trcol, Mihaljevic, Tomic, Strunjak e Stimac.risponde con: Bosio, Nwakalor, Omoruyi, Mazzaro, Villani, Danesi e Fersino. Dopo una prima parte equilibrata, le azzurre prendono il largo nella parte centrale (16-12) e nel finale aumentano il vantaggio fino al 25-18. Danesi MVP del primo parziale con ben 7 punti (100% in attacco) e 3 muri. Azzurre a caccia dei giusti automatismi in posto quattro. Andamento molto simile ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live dell'amichevole Italia - Croazia di2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE ......al Circolo del Tennis Palermo che ha festeggiato la promozione in serie A1 della squadra... milita nel torneo di Serie B didopo avere sfiorato più volte la A. Ha organizzato tornei ...2022 - 2023 Serie A2Squadra Wealth Planet PerugiaNon ha fatto mistero di voler tornare subito tra le grandi delitaliano e la Bartoccini Fortinfissi Perugia continua a dimostrarlo con i fatti. Vestirà i colori rossoneri Dayana Kosareva , classe 1999 e proveniente dal Bisonte Firenze. Storia ...

Volley femminile, OA Sport

Inizia con una vittoria il cammino stagionale dell’Italia femminile: la squadra di Mazzanti batte 3-1 la Croazia nel primo incontro del DHL Test Match Tournament 2023 a Lanciano al termine di un match ...Si tratta della prima uscita stagionale per la Nazionale femminile di Davide Mazzanti, a pochi giorni dalla conclusione del Campionato (vinto da Conegliano), è già momento di magli azzurra! Ovviamente ...