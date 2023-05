Volkswagen ID Buzz | ecco la versione a 3 file di sedili

Sta per arrivare l'erede diretto del mitico Bulli . Sarà presentata una nuova versione diID.: il 2 giugno vedrà la luce il modello a 3 file di sedili del van elettrico . Un filo rosso che si riprende, dal mitico VW Tipo 2 , che per decenni è stata una icona, alla ...In viaggio suID.Cargo Nello scorso mese di marzo, i materiali necessari per l'allestimento del padiglione sono stati trasportati da Lipsia a Venezia in modo sostenibile, a bordo di ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie RelazionateID.Articolo Hyundai Fuel Cell Ibride Nuova Hyundai Kona, al via le prenotazioni con il programma 'Be the First' 3 ...

Volkswagen ID.Buzz, in arrivo la versione a 3 file di sedili. Sarà presentata in California il 2 giugno l'erede diretta, a batterie, del mitico Bulli.Volkswagen alla Biennale di Venezia, con il sostegno a Padiglione Germania e al concept “Open for Maintenance - Wegen Umbau geöffnet” ...