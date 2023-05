Vlahovic | anche l’Atletico Madrid si inserisce

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’attaccante serbo è uno degli attaccanti che le Merengues stanno valutando per migliorare il loro attacco quest’estate. Il suo agente ha già informato che sulle sue tracce ci sono i Colchoneros e altre due squadre In casa Juventus non ci sono intoccabili in un’estate che si preannuncia complicata per le possibili sanzioni. Lo abbiamo visto L'articolo

... ma non solo: darebbe il via a un esodo di campioni con Rabiot in testa, maDi Maria,e forse Chiesa, per una squadra decisamente ridimensionata nella rosa e negli obiettivi rispetto a ...... Dusane Davide Frattesi. Già a gennaio lo United aveva messo nel mirino il serbo e in ... in arrivo ci sarebbero Milner e Dahoud ma il tecnico italiano, in vistadella partecipazione ...Il tema è molto sentito e dibattutoin Italia, dopo i recenti insulti negli stadi contro il belga Romelu Lukaku e il serbo Dusan

Juve, Di Maria verso l'addio. E su Vlahovic si attende l'offerta Bayern. Le news Sky Sport

E questo è coinciso anche con le voci che continuano a mettere Dusan Vlahovic nel radar del Real Madrid, che cercherà di migliorare la propria linea di attaccanti. Oggi è stato accostato alle ...Cessione Vlahovic - Come riportato da Sky Sport, la Juventus potrebbe prendere in seria considerazione l'idea di cedere ...