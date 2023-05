Vivere Non È Un Gioco Da Ragazzi | Ultima Puntata | Lele Fa Emergere La Verità!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 22 maggio 2023)non è unda: il rapporto trae Serena diventa sempre più stretto, cosìdecide di faretutte le verità per amore della sua ragazza…non è undaarriva al suo ultimo appuntamento su Rai1. Come già visto in precedenza, tutti vogliono scoprire la verità su quello che è successo a Mirco e non solo. Nel corso dell’tutte le maschere iniziano a cadere finché, finalmente, tutte le verità vengono rivelate. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.non è unda: dove eravamo ...