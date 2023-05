Una classe, la 5C, della scuola primaria dell'Istituto italo - brasiliano biculturale Fondazione Torino di Nova Lima, in, è la vincitrice della decina edizione del concorso "Inventiamo una banconota" bandito dal Maeci, in collaborazione con la Banca d'Italia e il Mim, per promuovere l'educazione finanziaria ...Con la doppietta alnella gara di esordio dell' Italia Under 20 ai Mondiali di categoria in Argentina Cesare ... Nel quadriennio trascorso in nerazzurro Casadei hail campionato U17 e poi s'......che l'arbitro avrebbe dovuto 'fermare la partita e avrei detto lo stesso se avessimo3 - 0', ... Inla Spagna è percepita così', ha dichiarato il brasiliano. Infine, in una storia di ...

Vinto in Brasile il premio 'Inventiamo una banconota' Agenzia ANSA

Una classe, la 5C, della scuola primaria dell'Istituto italo-brasiliano biculturale Fondazione Torino di Nova Lima, in Brasile, è la vincitrice della decina edizione del concorso "Inventiamo una banco ...Il centrocampista del Brasile Andrey Santos e quello dell’Albiceleste Perrone i talenti più luminosi di un torneo in cui anche l’Italia può fare la sua parte con Baldanzi, Pafundi e Casadei Nel ...