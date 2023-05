Vinicius | “Spagna razzista | sono forte e andrò fino in fondo anche se lontano da qui”

...e che mi incanta - continua- , ha accettato di esportare all'estero l'immagine di un paese razzista. Mi perdonino gli spagnoli che non saranno d'accordo, ma oggi in Brasile laè ......e che mi incanta - continua- , ha accettato di esportare all'estero l'immagine di un paese razzista. Mi perdonino gli spagnoli che non saranno d'accordo, , ma oggi in Brasile laè ......e che mi incanta - continua- , ha accettato di esportare all'estero l'immagine di un paese razzista. Mi perdonino gli spagnoli che non saranno d'accordo, , ma oggi in Brasile laè ...

Lo sfogo di Vinicius: 'La Spagna è conosciuta come un Paese razzista e io sono d'accordo. Federazione complice' Calciomercato.com

Sui social, Vinicius ha sfogato la sua rabbia per tutto quello che è ... Mi dispiace per gli spagnoli che non sono d'accordo, ma oggi, in Brasile, la Spagna è conosciuta come un Paese di razzisti". Il ...Oggi a Valencia non ha perso (1-0) il Real Madrid, ma il calcio. Così è più che giustificata, a fine partita, la furia di Carlo Ancelotti, che pure di solito non perde la calma ...