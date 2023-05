Vinicius Jr | i colleghi lo difendono sui social Ronaldo | «Conta su di me nella tua battaglia Nella nostra battaglia»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Durante il match tra Valencia e Real Madrid andato in scena ieri, il fantasista dei blancosJr è stato vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi avversari. Non sono mancati i commenti di vicinanza al calciatore brasiliano da parte dei suoi. In particolare, l’ex difensore inglese del Manchester United Rio Ferdinand ha scritto un lungo post in difesa di: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rio Ferdinand OBE (@rioferdy5) Anche Kylian Mbappé ha scritto nelle sue Instagram Stories: «Non sei solo. Ti vogliamo bene e ti sosteniamo».Jr ha replicato scrivendo nel post-partita su Instagram: «Non era la prima volta, né la seconda, né la terza. Il razzismo è normaleLiga. Pensa che la ...

Una frase che sembra un gesto di solidarietà nei confronti deiprotagonisti dell'Euroderby ... sulla fascia abbiamo già uno abbastanza pericoloso come. Gioca esterno solo quando non ......ricevendo e scatenando il consenso di moltiillustri. Come quella del difensore Rudiger, ex compagno di Totti, che ha commentato scritto: 'C'è solo un capitano', mentre Rodrygo e...Una frase che sembra un gesto di solidarietà nei confronti deiprotagonisti dell'Euroderby ... sulla fascia abbiamo già uno abbastanza pericoloso come. Gioca esterno solo quando non ...