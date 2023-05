Vinicius dopo gli insulti razzisti di Valencia | «Questa è la normalità nella Liga»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Un caso destinato a fare discutere per lungo tempo.serata di ieri lo stadio "Mestalla" è stato teatro dirivolti a Vinicus, "fenomeno" del Real Madrid. Verso il 20esimo minuto...

Commenta per primo Il razzismo rischia di strappareal Real Madrid E' l'interpretazione che molti media spagnoli fornisconoil gravissimo episodio della serata di ieri - col calciatore brasiliano vittima di ripetuti insulti e cori ...L'episodio paradossale si è verificato al 97' minuto:viene inizialmente ammonito per un colpo rifilato a Hugo Duro dal direttore di gara che,la revisione al Var, modifica la decisione ....... La partita doveva essere fermata e non è stato così: la Liga ha un grosso problema". Parola di Carlo Ancelotti , mostratosi letteralmente furioso di frante a microfoni e taccuiniil ...

Insulti razzisti a Vinicius, Valencia-Real sospesa 10 minuti, poi il brasiliano espulso Sky Sport

MADRID - Liga nel caos dopo quello che è successo ieri sera nel finale di Valencia-Real Madrid a causa di una rissa scoppiata tra le due squadre che ha visto l'arbitro espellere Vinicius per condotta ...(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Piena solidarietà a Vinicius. Non c'è posto per il razzismo nel calcio o nella società e la Fifa è al fianco di tutti i giocatori che ...