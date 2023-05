Vincoli e burocrazia distruggono l' Italia | affondo di Musumeci sull' emergenza

(Di lunedì 22 maggio 2023) «Tragedie di queste dimensioni sono sempre inevitabili. Si possono solo limitare i danni con una seria prevenzione strutturale. Non ho il quadro completo degli interventi eseguiti in Emilia Romagna contro il dissesto idrogeologico e non voglio alimentare polemiche. È chiaro però che il problema esiste ed è nazionale». Ad alzare la voce dopo l'alluvione e i tanti morti nella zona è Nello, ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare in un'intervista al Messaggero. In particolare l'ex presidente della Sicilia individua una responsabilità: «La mancata prevenzione è il problema. Negli anni, con vari fondi, lo Stato ha messo a disposizione delle sue articolazioni significative risorse contro queste emergenze. Diversi miliardi. Risorse rimaste per gran parte inutilizzate. È mancata la consapevolezza della gravità del fenomeno. Le difficoltà di spesa non ...

Allerta rossa anche per oggi nell’Emilia Romagna martoriata da pioggia, esondazioni, fango e frane. L’acqua lentamente si ritira da Faenza, Forlì, Cesena e dagli altri luoghi colpiti più pesantemente.Spesso, e lo dico da ex governatore, non è mancata la volontà ma la capacità di spenderli. Troppi vincoli e troppa burocrazia». «Ovunque. Chi crede che per arginare i fiumi basti la terra è portavoce ...