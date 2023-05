La Bce raggiungerà ildei tassi nei suoi prossimi tre incontri, non necessariamente rialzando ad ogni riunione: lo ha detto il governatore della Banca centrale francese, Francoisde Galhau. Secondo quanto ......Schnabel ha recentemente accennato in un intervista a Politico che anche raggiungere ildell'... In un altro intervento,si è focalizzato sui cambiamenti climatici, osservando che la ......Schnabel ha recentemente accennato in un intervista a Politico che anche raggiungere ildell'... In un altro intervento,si è focalizzato sui cambiamenti climatici, osservando che la ...

Villeroy, 'il picco dei tassi nei prossimi tre incontri' - Ultima Ora Agenzia ANSA

La Bce raggiungerà il picco dei tassi nei suoi prossimi tre incontri, non necessariamente rialzando ad ogni riunione: lo ha detto il governatore della Banca centrale francese, Francois Villeroy de Gal ...PARIGI (Reuters) - È probabile che i rialzi dei tassi d'interesse della Banca Centrale Europea raggiungano il loro picco entro la fine dell'estate, ma la questione più importante ora è quanto a lungo ...