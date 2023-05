Villa d' Este 2023 - Le vincitrici del Concorso d' Eleganza

(Di lunedì 22 maggio 2023) Anche quest'anno ild'did'il più importante al mondo insieme a quello di Pebble Beach, che però non vanta una cornice altrettanto fiabesca non ha tradito le aspettative. Come di consueto, collezionisti, restauratori di quattro ruote da sogno, personalità di spicco dell'alta società automobilistica e professionisti del settore si sono dati appuntamento nei giardini dell'ex residenza rinascimentale voluta dal cardinale Tolomeo Gallio per ispezionare ed eleggere l'auto più bella dell'elitaria kermesse patrocinata da BMW Group. Sui prati all'inglese di color verde intenso del Grand Hoteld'solitamente collegati da candida ghiaia, questa volta scurita dal fango e dalle pozzanghere causati dal meteo avverso nella giornata di sabato un unicum ...

