Vigevano | tragico incidente | bimba di 5 anni sbalzata fuori dal finestrino Muore in ospedale

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non ce l’ha fatta la bambina di 5che era rimasta ferita in modo gravissimo oggi poco prima delle 12.30 a causa di unavvenuto all’incrocio tra via Mentana e via Quarto in una zona centrale di, piccole strada nelle quali è difficile mantenere velocità elevate. E infatti la dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di. Secondo una prima ricostruzione l’auto sulla quale la piccola viaggiava con la mamma è stata urtata da un’altra utilitaria. Per effetto dell’impatto laè stataall’esterno dell’abitacolo riportando ferite gravissime. I soccorritori hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso ma l’elicottero, atterrato allo stadio, non lontano dal luogo del sinistro, si è poi levato in volo ...