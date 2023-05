VIDEO Italia-Brasile 3-2 | highlights e sintesi Debutto vincente per gli Azzurrini ai Mondiali Under 20!

(Di lunedì 22 maggio 2023) Grande impresa per la Nazionalena di calcio maschile20, capace di sconfiggere il temibilenel match d’esordio ai Campionati2023 di categoria in corso di svolgimento in Argentina. Glisi sono imposti per 3-2 allo stadio ‘Malvinas Argentinas’ di Mendoza, facendo un passo avanti cruciale in ottica qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata giovanile. La squadra guidata dal CT Carmine Nunziata ha dominato il primo tempo della sfida, portandosi addirittura sul 3-0 dopo 35 minuti grazie al gol di Matteo Prati (centrocampista della Spal) e alla doppietta di un fantastico Cesare Casadei (giocatore di proprietà del Chelsea e attualmente in forza al Reading). Nel finale la selezione verdeoro ha accorciato le distanze con le due reti di Marcos Leonardo al ...

... un progetto d'eccellenza unico, non solo inma anche a livello internazionale, che non a ...i requisiti sopra indicati Modalità di accesso Esame di ammissione Selezioni - cv - invio di un......appello al voto per amministrative 'E' stata dura, ma sono stato circondato da professionalità e affetto' 'Sto meglio. È stata dura - ha raccontato il leader di Forzaal Corriere della ...C'è unche ritrae l'arresto di Ilaria De Rosa in Arabia Saudita. Risale molto probabilmente al 4 ... aveva scelto di lasciare l', trasferendosi in Germania dove ha soggiornato per un breve ...

Raffaeli: “Dedico la medaglia all’Italia”. Il video del suo esercizio d'argento RaiNews

Champions, Europa e Conference League: tutte le finali live su Sky e in streaming su NOW, Roma, Fiorentina e Inter. In dieci giorni. I dieci giorni delle finali europee di Europa League, Conference Le ...Su Amazon, ogni tanto, vengono applicati sconti veramente interessanti a diversi prodotti Apple, anche recentissimi. Ecco una selezione di quello che abbiamo trovato in offerta oggi, si possono rispar ...