VIDEO – Inzaghi | «Fiorentina squadra in forma | in finale come noi»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023)dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato, il tecnico nerazzurro commenta la partita e si proietta soprattutto in vista delladi Coppa Italia contro la. Il mister vuole ripetere quanto di buono fatto la scorsa stagione all’Olimpico di Roma contro la Juventus. Poi si complimenta con laper ladi UEFA Conference League conquistata. Di seguito ildell’intervista completa di Inter TV pubblicata sul canale YouTube del club. Fonte: Canale YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati