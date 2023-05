Victoria Cabello | la fenice che aspettavamo

Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid e tante altre città come non le abbiamo mai viste... . Le conosceremo grazie al nuovo programma di Tv8, al via Martedì 23 Maggio alle 21.30,- Viaggi Pazzeschi , un innovativo, allegro e divertente format dedicato al viaggio. Con una conduzione spassosissima... . Ecco tutto quello che c'è da sapere.- ...- Adisse di non indossare sempre le mutande e di avere una totale repulsione per gli slip. - Diego Abatantuono è anche un padre, per certi versi, sui generis : sgridava i suoi figli ...... "Lo show si inserisce perfettamente nel DNA di TV8 e continua con l'inserimento di talent dopo Nicola Savino,, Paride Vitale, Alessandro Borghese, insieme al meglio dello sport e ...

Victoria Cabello: «I miei anni con la malattia di Lyme. Il successo Quando ho perso visibilità, alcuni sono... Sette del Corriere della Sera

Il successo negli anni d'oro, la malattia, la vittoria a Pechino Express e il grande ritorno in tv: quanto ci è mancata Victoria CabelloPrende il via il 23 Maggio Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi, il nuovo format sul viaggio di Tv8 condotto da Victoria Cabello e Paride Vitale ...