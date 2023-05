Vice ministro russo muore improvvisamente su un volo di ritorno da Cuba | definì la guerra in Ucraina “invasione fascista”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una morte improvvisa, che i famigliari e le prime ricostruzioni ufficiali riconducono a una condizione cardiaca patologica di cui soffriva. Ildell’Istruzione, Piotr Kucherenko, 46 anni, si è sentito male sull’aereo in cui la delegazione russa stava tornando da un viaggio d’affari a: l’aereo del funzionario, che ricopriva la carica dida marzo 2020, è atterrato d’urgenza a Mineralnye Vody, nel sud della Russia. Lì i medici saliti a bordo hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Il 24 maggio sarà effettuata l’autopsia. Il sito Moscow Times, come altre decine di testate nel mondo, ricorda che Roman Super, pluripremiato giornalista indipendente e regista di documentari, aveva parlato con Kucherenko poco prima di lasciare la Russia a seguito ...

