Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2023 ore 11 | 30

DEL 22 MAGGIO ORE 11.20 INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA SVINCOLO LA RUSTICA GENERA LUNCGHI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL uscita con TORRE ANGELA UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SU VIA DEI LAGHI SIAMO NEL COMUNE DI MARINO ALL'ALTEZZA CON L'INCROCIO CON VIA SPINABELLA POI ALTRE CODE MA QUI PER CANTIERI ATTIVI SULLA PONTINA ALTEZZA APRILIA NELLE DUE DIREZIONI INFINE ALLO STADIO OLIMPICO DALLE 18:30 TERZULTIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A ROMA-SALERNITANA, PREVISTO IL CONSUETO PIANO TRASPORTI CON DIVIETI PER LA SOSTA, GIÀ MOLTE ORE PRIMA DELLA PARTITA, NELLE STRADE INTORNO AL FORO ITALICO