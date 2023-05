Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023)DEL 22 MAGGIO ORE 10.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALTEZZA SVINCOLO CON LA-TERAMO CREA CODE CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE DAL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN DIREZIONE DELLA SALARIA ALTRE CODE VERSO LA CAPITALE SULLA FLAMINIA DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA CASSIA CODE A TRATTI DALLA LOCALITA OLGIATA FINO A LA GIUSTINIANA E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA FINO ALLA TANGENZIALE SPOSTIAMOCI SULLA VIA DEI LAGHI PER SEGNALARE UN INCIDENTE CHE CREA QUALCHE PROBLEMA SULLA VIABILITA ALL’ALTEZZA CON L’INCROCIO CON VIA SPINABELLA POI ALTRE CODE MA QUI PER LAVORI SULLA PONTINA ALTEZZA APRILIA VERSO LA CAPITALE INFINE ALLO STADIO OLIMPICO DALLE ...