Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2023 ore 09 | 45

(Di lunedì 22 maggio 2023)DEL 22 MAGGIO ORE 09.05 MARCO CILUFFO UN BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE Cè MOLTO TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI TRA LA PONTINA E CASILINA POI CODE A TRATTI TRA SALARIA E CASSIA BIS E PIU AVANTI DA SELVA CANDIDA E AURELIA STESSA SITUAZIONE IN INTERNA CON CODE ALTEZZA APPIA E TRAFFICO RALLENTATO TRA LA SALARIA E L’INNESTO CON LATERAMO RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO LUNGHI INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE DOVE SU LA STESSA TANGENZIALE UN INCIDENTE CREA LUNGHE CODE FINO ALLO SVINCOLO CON LA SALARIA VERSO LA PINETA SACCHETTI ALTRE CODE VERSO LA CAPITALE SULLA FLAMINIA DA LABARO SULLA CASSIA DALLA LOCALITA OLGIATA E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA POI CODE A ...

