Vi dico perché la Schlein sta con gli anti-Roccella | Senaldi | il dubbio atroce

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Oggi sono vestito più elegante del solitodevo parlare dellae non vorrei incorrere nelle critiche del suo armocromista. Del casino che è successo a Torino, che non hanno fatto parlare la, non è che mi ha dato fastidio il fatto delle trenta matte che per tre ore hanno contestato un ministro. Mi dà fastidio che lagli metta il cappello sopra: “Bisogna tollerare il dissenso”. Il dissenso certo che va tollerato, ma il dissenso segue una posizione, se impedisce a qualcuno di parlare si chiama censura. Io mi chiedo questo, e questo è ilche mi rode: lava dietro queste persone qui per quale motivo?, e sarebbe gravissimo, la pensa come loro?non la pensa come loro ma ha paura di ...