troppo il telefono etroppo poco la natura. Il vento è uno dei miei suoni. Un ... Scompiglia,, confonde o chiarisce. Il vento fra i capelli ha un non so che di romantico ...troppo il telefono etroppo poco la natura. Il vento è uno dei miei suoni. Un ... Scompiglia,, confonde o chiarisce. Il vento fra i capelli ha un non so che di romantico ...

"Vi ascoltiamo". Il Pd accarezza ancora gli eco-vandali ilGiornale.it

I dem tendono la mano agli eco-attivisti: "Vi ascoltiamo". Ma su questi temi delicati la politica dovrebbe ascoltare gli esperti, non gli ambientalisti ideologizzati refrattari al dialogo ...L’accordo politico nel governo sul nuovo comandante della Guardia di Finanza ancora non c’è. Dopo il lungo litigio di giovedì prima del Consiglio dei ministri, però, la premier Giorgia Meloni non ha i ...