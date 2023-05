Veronica | giù dal ponte con il figlio di 4 anni | il giallo del biglietto trovato in auto Si indaga per istigazione al suicidio

Mamma e figlio trovati morti sotto un ponte: il dramma di, 41 anni. 'Ipotesi gesto estremo' Milano, lite finisce in tragedia: 51enne uccide un uomo con le forbici e si butta dal settimo ...S'indaga sulle cause che hanno portato alla morte della manager di 41 anniAmistadi e del figlio di quattro anni trovati nella notte tra sabato e domenica scorsa al piedi del ponte di Mostizzolo, in Trentino. La Procura della Repubblica di Trento ha aperto un ...Tragedia in Val di Sole in Trentino: una mamma di 41 anni,Amistadi, con il figlio di 4 anni, si è lanciata dal Ponte di Mostizzolo, a circa 90 metri di altezza dalle acque sottostanti. I corpi senza vita, a quanto si apprende, sono stati recuperati ...

