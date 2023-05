... e non è una barzelletta, scrive Sebastianosu La Gazzetta dello Sport . Non allarghiamoci,... per la precisione nel 1993 - 94, quando(Coppa Campioni), Inter (Coppa Uefa) e Parma (Coppa ...... Juventus 66; Lazio 64; Inter 63;61; Atalanta, Roma 58; Fiorentina, Torino, Monza 46; ...] Cronaca In Primo Piano Ponte Morandi,potrebbe chiamarsi fuori dai lavori di demolizione e ...Se ilvincerà la Champions e la Roma alzerà al cielo l'Europa League, tutte e due entreranno nell'Europa che conta a prescindere dal campionato, scrive Sebastianosu La Gazzetta dello ...

Vernazza: “Il Milan dovrà investire bene nel prossimo mercato estivo” Pianeta Milan

Sebastiano Vernazza, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del prossimo mercato estivo del Milan: "L’unica certezza o precondizione è questa: per tanti ...Vernazza: «Il Milan non può permettersi di sbagliare anche il prossimo mercato». Le parole in vista della sessione estiva di calciomercato Sebastiano Vernazza ha parlato sulle pagine della Gazzetta de ...