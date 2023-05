Vera Corbelli | Frane e alluvioni | non prendetevela con il climate change Le colpe sono soprattutto nostre

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 maggio 2023), le più profonde ferite. E, le più vaste emergenze mai viste. L’Emilia Romagna è purtroppo solo una delle tante regioni a rischio. Ed è per questo che l’emergenza oggi si chiama in una sola maniera, la protezione del territorio dipende da un solo assioma: gestione rischio idrogeologico. Un tema su cui, segretario del Distretto idrografico dell’Appennino meridionale, si misura da tempo in quanto una delle massime esperte in materia. “Il rischio idrogeologico – afferma – non è solo emergenziale. Ora i media, Enti e cittadiniampiamente coinvolti dalle immagini drammatiche che ci arrivanodall’Emilia Romagna. Ma ricordiamo che non molti mesi fa la tragedia si è consumata nell’isola di Ischia. Dottoressa, da tempo ...